Elezioni Usa, ipotesi ritiro di Biden: possibile annuncio nel weekend

Secondo Axios, il presidente potrebbe valutare un passo indietro nel fine settimana: le fonti Dem parlano di un Biden “rassegnato alla crescente pressione e ai sondaggi negativi che rendono impossibile continuare la sua campagna”. Pesano le richieste esplicite di ritiro dei leader democratici di Camera e Senato e della ex speaker della Camera, Nancy Pelosi. Il Washington Post riporta che anche Obama avrebbe confidato ai suoi alleati che Biden dovrebbe valutare la sostenibilità della sua candidatura ascolta articolo

Una decisione di Joe Biden in merito a un possibile ritiro potrebbe arrivare già nel fine settimana. Secondo quanto riferisce Axios, diversi esponenti di spicco del partito democratico hanno riferito in privato che la crescente pressione dei vertici Dem convincerà il presidente a decidere di ritirarsi dalla corsa presidenziale già questo fine settimana. Lo stesso Biden, ora in autoisolamento a causa del Covid, rimane pubblicamente blindato, "ma in privato si è rassegnato alla crescente pressione e ai sondaggi negativi" che "rendono impossibile continuare la sua campagna", dicono le fonti Dem.

Le opinioni I massimi dirigenti del partito, i suoi amici e i principali donatori credono che Biden non possa vincere, non possa cambiare la percezione pubblica della sua età e della sua acutezza e non possa ottenere la maggioranza al Congresso. Al presidente è stato detto che se continuasse la corsa alla Casa Bianca, Donald Trump potrebbe vincere a valanga, spazzando via la sua eredità e le speranze dei democratici a novembre, aggiunge Axios. I democratici si aspettano che i sondaggi dopo la Convention nazionale repubblicana indichino una possibile vittoria schiacciante di Trump, che potrebbe far cadere i democratici anche al Congresso. Il sondaggio AP di ieri, che mostrava che quasi due terzi dei democratici vorrebbero che Biden si ritirasse dalla corsa alla presidenza, ha trovato riscontro sia alla Casa Bianca che al Congresso, aggiunge Axios. leggi anche Usa, Joe Biden ha il covid, ma assicura: “Mi sento molto bene”

Le pressioni dei vertici dem La pressione per il ritiro di Biden ha raggiunto livelli insostenibili negli ultimi giorni, riferisce sempre il sito, citando l'azione "coordinata" condotta dai vertici del Partito democratico. Il leader dei democratici in Senato Chuck Schumer gli avrebbe consigliato di fare un passo indietro e l'ex speaker della Camera Nancy Pelosi gli avrebbe fatto notare che se non lascia il rischio è quello di bruciare le chance su una riconquista della Camera. Un messaggio simile lo ha consegnato a Biden anche il leader dei democratici alla Camera Hakeem Jeffries. C'è poi il silenzio dei due ex presidenti, Barack Obama e Bill Clinton, e della moglie di quest'ultimo, Hillary, che non si sarebbero finora espressi sull'inquilino della Casa Bianca. Anzi, secondo quanto riporta il Washington Post, lo stesso Obama avrebbe confidato ai suoi alleati che Biden dovrebbe considerare la sostenibilità della sua candidatura. leggi anche Finanziatori dem congelano 90 milioni. Meta rimuoverà ban a Trump

Hickenlooper: "Biden farà quello che è nell'interesse del Paese" "Per Joe Biden il Paese è sempre stata la priorità. Ha fatto quello è meglio per l'America e continuerà a farlo" con la decisione sulla sua campagna elettorale. A dichiararlo è il senatore John Hickenlooper in un'intervista a Reuters riportata da diversi media americani. Pur senza sbilanciarsi su cosa Biden dovrebbe fare, Hickenlooper nota come ci sono sempre più indicazioni che un suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca sarebbe positivo e nell'interesse del Paese. A chi gli chiedeva esplicitamente se il presidente dovesse fare un passo indietro, il senatore ha risposto: "Questa è la decisione che deve prendere, certamente ci sono sempre più indicazioni sul fatto che sarebbe nell'interesse del Paese". leggi anche Elezioni Usa, il senatore Welch si espone: "Biden deve ritirarsi"