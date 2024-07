Elezioni Usa 2024, di quanto possono sbagliare i sondaggi?

Buone notizie per Donald Trump, in questi giorni a Milwaukee per la convention repubblicana che lo incoronerà candidato presidente per il voto del 5 novembre. Gli ultimi sondaggi mostrano il tycoon in netto vantaggio negli Stati chiave, una decisa inversione di marcia rispetto a quattro anni fa quando a essere davanti era l’attuale presidente Joe Biden. Ma quanto sono affidabili queste rilevazioni? È stato questo uno dei temi della puntata del 17 luglio di "Numeri", approfondimento di Sky TG24