Trump a convention repubblicana: orecchio bendato e standing ovation

Il tycoon è arrivato a Milwaukee a 48 ore dall’attentato in Pennsylvania ed è stato accolto da una folla in delirio che a iniziato a urlare "lottiamo, lottiamo", come ha fatto l’ex presidente dopo l'attacco

Il video messaggio, poi l’arrivo di Trump

Prima dell’arrivo di Trump, alla convention era stato trasmesso un suo videomessaggio in cui diceva: "I democratici vogliono imbrogliare alle elezioni e lo faranno", per poi incoraggiare i suoi sostenitori "a votare come vogliono, anche per posta". Poi all’ingresso del tycoon - che è sembrato commuoversi - la folla ha iniziato a urlare "lottiamo, lottiamo", come ha fatto l’ex presidente dopo l'attacco. Trump ha anche alzato il pugno in segno di vittoria e sfida e ha intonato "Usa, Usa" insieme all'arena.