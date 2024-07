America 2024, Biden: Pronto a secondo dibattito con Trump a settembre

In una lunga intervista a Nbc, il presidente ammette: "Sono vecchio, ma ho soltanto tre anni più di Trump e la mia acutezza mentale è dannatamente buona". Tra i temi, la cordiale telefonata con il tycoon dopo l'attentato - "ero preoccupato" - e del fatto che si consulta soltanto con se stesso per decidere se rimanere in corsa. A settembre il nuovo duello tv con Biden

L'intervista di Biden è stata l'ultimo tentativo della Casa Bianca di placare i crescenti timori sull'età e sul suo stato mentale. L'incontro è stato annunciato la scorsa settimana, prima del tentativo di omicidio del candidato repubblicano Donald Trump che inevitabilmente è diventato un argomento centrale dell'intervista.

Attentato a Trump

"Non so se lo sparatore di Trump ha cambiato la traiettoria delle elezioni". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in un'intervista a Nbc. Joe Biden respinge l'idea di aver alimentato l'escalation della violenza politica in Usa, ribaltando la responsabilità su Donald Trump: "come parli della minaccia alla democrazia, che è reale, quando un presidente dice cose come quelle che dice lui? Non dici nulla perché potrebbe incitare qualcuno? Non sono io il tizio che ha detto di voler essere un dittatore il primo giorno del suo insediamento, o che ha rifiutato di accettare l'esito delle elezioni".

La scelta di D.J. Vance come Vice di Trump

Per Joe Biden, D.J. Vance è "un clone di Trump". E la vicepresidente Kamala Harris lancia una campagna fondi contro il senatore dell'Ohio.