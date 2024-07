Elezioni Usa, cosa dicono i sondaggi a 4 mesi dal voto

Dopo il primo dibattito, si allarga la forbice tra il presidente in carica e il suo precedessore, avanti di quasi 4 punti. Secondo le rilevazioni, il candidato repubblicano è in testa in 6 Stati chiave per la vittoria. Tra i possibili nomi alternativi nel Partito Democratico, l'attuale Vice presidente Kamala Harris avrebbe maggiori chance ma resta la suggestione dell'ex first lady Michelle Obama. Anche di questo si è parlato nella puntata del 4 luglio di "Numeri", approfondimento di Sky TG24