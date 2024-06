Elezioni Usa, Trump davanti a Biden negli Stati decisivi per il voto

Mentre sale l'attesa per il primo faccia a faccia televisivo tra i due candidati alla Casa Bianca di queste elezioni, la media delle rilevazioni svolte mostra come il tycoon sia ancora avanti al suo avversario in sei dei sette territori considerati cruciali per conquistare la Casa Bianca: Pennsylvania, Michigan, North Carolina, Arizona, Nevada, Georgia e Wisconsin. Anche di questo si è parlato nell'ultima puntata di "Numeri"