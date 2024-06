Trump, elezioni America 2024: "Eviterò terza guerra mondiale"

Donald Trump festeggia il suo 78 esimo compleanno nel corso di un comizio al 'Club 47 Usa', un suo fan club in Florida. E qui non ha perso occazione per parlare ai propri: "Con me i prossimi quattro anni saranno fantastici. Metterò fine alla guerra fra Russia e Ucraina ancora prima di entrare alla Casa Bianca, ed eviterò la terza guerra mondiale a cui siamo vicini"

Ha chiesto un test cognitivo per Biden e affermato di essere in grado di evitare una terza guerra mondiale mettendo fine al conflitto Russia-Ucraina, promettendo inoltre di tagliare le tasse. Così il comizio dell'ex presidente Usa Donald Trump in Florida - nel giorno del suo 78esimo compleanno - dove i convenuti hanno pagato 35 euro a persona per ascoltarlo. “È molto triste guardare il nostro Paese venir distrutto da persone incompetenti, da una leadership palesemente incompetente. La leadership più stupida, probabilmente la più stupida del mondo. Come ho detto, penso che tutti i presidenti dovrebbero sottoporsi a dei test attitudinali, test del QI o test cognitivi”. E ancora: "Metterò fine alla guerra fra Russia e Ucraina ancora prima di entrare alla Casa Bianca, ed eviterò la terza guerra mondiale a cui siamo vicini".