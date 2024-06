Elezioni Usa, Biden attacca Trump: "Criminale punta alla Casa Bianca"

La condanna per il caso Stormy Daniels non ferma la corsa alla presidenza statunitense del tycoon. Durante un evento elettorale a White Plains, New York, Joe Biden è tornato a parlare della “minaccia” che Trump rappresenta per gli Stati Uniti: “Dice che vuole essere 'un dittatore al primo giorno', che razza di uomo è questo?", ha commentato il presidente

La condanna non ferma Trump

La corsa verso la Casa Bianca di Donald Trump non si ferma nonostante la condanna nel processo Stormy Daniels. Non era mai successo prima che un ex presidente statunitense venisse giudicato colpevole in un processo penale. E non era mai successo neanche che un colpevole fosse candidato alle elezioni presidenziali. La sentenza sul caso della pornostar però non ha significato una battuta d’arresto per il tycoon che, al contrario, ha ricevuto ancora più fondi dai suoi sostenitori per la campagna elettorale.