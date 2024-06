Putin: “Armi occidentali a Kiev un passo molto pericoloso"

Il presidente russo ha parlato in esclusiva all’Ansa e ad altre agenzie internazionali. Lo zar ha parlato del conflitto in Ucraina e anche delle prossime elezioni negli Stati Uniti: ha sottolineato come il Cremlino non sia interessato a chi siederà alla Casa Bianca. La Russia non ha mai avuto "una relazione speciale con Donald Trump" ma, ha detto Putin, nei suoi confronti c'è una "persecuzione giudiziaria". E sul ruolo degli Usa nella guerra: Gli Usa "non combattono per Kiev ma per la propria leadership"