Ucraina Russia, Macron accelera su istruttori francesi a Kiev. LIVE

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden incontrerà il leader ucraino Volodymyr Zelensky in Francia, a margine delle commemorazioni per lo sbarco in Normandia, il D-Day, che si terranno domani. Lo ha reso noto la Casa Bianca. Biden parlerà con Zelensky della "situazione in Ucraina e di come possiamo continuare ad approfondire il nostro sostegno all'Ucraina'', ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan. Biden e Zelensky si incontreranno anche al summit del G7 che si terrà dal 13 al 15 giugno in Puglia.