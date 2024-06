Guerra in Ucraina, le aquile cambiano rotta per evitare il conflitto

Uno studio pubblicato su Current Biology da ricercatori dell’Università estone di scienze della vita e del British Trust for Ornithology rivela che le aquile maculate maggiori hanno modificato in modo significativo le loro rotte migratorie nel 2022 a causa dei combattimenti in Ucraina. Questo è un primo importante studio che dimostra come il comportamento degli animali selvatici, e in particolari gli uccelli migratori, viene impattato se entra a contatto con i conflitti armati o altri eventi antropici estremi come l’esplorazione mineraria, i fuochi d'artificio, le trivellazioni petrolifere.

L'aquila maculata maggiore

Si tratta di una grande specie di rapace che sta affrontando un problema di sopravvivenza: è infatti nella lista rossa dell'Unione internazionale per la conservazione della natura. Questa specie è stata in gran parte estirpata dall'Europa centrale e occidentale, ma persiste una popolazione riproduttiva chiave in Polesia, un’area paludosa della Bielorussia meridionale. “Normalmente questi esemplari trascorrono la primavera/estate in Bielorussia (da marzo-aprile a settembre) per riprodursi, e gli inverni in Grecia o Africa (da ottobre-novembre a febbraio-marzo)" ci dice Charlie Russell, ricercatore dell’Università dell’Anglia Orientale che ha lavorato allo studio e che spiega che "c’è un numero significativo di uccelli che nidificano nella Polesia orientale e che migreranno o si riprodurranno in aree dove il conflitto è ancora molto intenso, inclusa Kharkiv". "Gli impatti prolungati della guerra - prosegue - stanno probabilmente incidendo sulla sopravvivenza di questi uccelli e hanno impatti che vanno oltre il nostro studio”. Siete già riusciti a capire se c’è una ridotta capacità di riprodursi a causa dello stress legato al viaggio sopra zone di guerra? “Sfortunatamente - spiega il Dr. Russell - non ci è stato possibile raccogliere i dati relativi ai nidi in Bielorussia proprio a causa del conflitto in corso".