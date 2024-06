Ucraina-Russia, Zelensky: Russia non vuole fermare guerra. LIVE

(AGI) - Roma, 2 giu. - La Cina non ha fornito armi alla Russia oall'Ucraina dall'inizio del conflitto e controlla rigorosamentel'export. A sostenerlo, riporta la Tass, il ministro dellaDifesa cinese Dong Jun durante i colloqui con il segretario allaDifesa americano Lloyd Austin a margine del forum sullasicurezza "Shangri-La Dialogue" a Singapore. "Rispettiamo inostri obblighi e non spediamo armi alle parti in conflitto", hadetto. Dong Jun ha sottolineato che la Cina continua apromuovere i colloqui di pace. Cina: mai fornito armi a Russia o Ucraina da inizio conflitto

La Cina non ha fornito armi alla Russia o all'Ucraina dall'inizio del conflitto e controlla rigorosamente l'export. A sostenerlo, riporta la Tass, il ministro della Difesa cinese Dong Jun durante i colloqui con il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin a margine del forum sulla sicurezza "Shangri-La Dialogue" a Singapore. "Rispettiamo i nostri obblighi e non spediamo armi alle parti in conflitto", ha detto. Dong Jun ha sottolineato che la Cina continua a promuovere i colloqui di pace.