Russia, distrutta da un incendio la dacia di Putin nell'Altaj

La casa veniva utilizzata dal capo del Cremlino come villa per le vacanze, ma nascondeva anche un bunker anti-nucleare; le immagini del rogo sono state diffuse da un canale Telegram di alcuni attivisti

In fiamme la residenza invernale di Vladimir Putin, situata nei Monti Altaj e dove il presidente russo avrebbe nascosto un bunker anti-nucleare segreto. Lì, Putin aveva costruito uno dei rifugi più sicuri per sè e per la sua famiglia, da usare in caso di conflitto atomico. Lo riferisce il Moscow Times citando il canale Telegram Sirena, della Fondazione anticorruzione dell'oppositore Alexei Navalny, morto lo scorso febbraio. Quest'ultima fonte cita il blogger Amyr Aitashev e l'attivista Aruna Arna, che hanno postato immagini dell'incendio, precisando che non se ne conoscono le cause.

La dimora, di proprietà di Gazprom, era diventata nota anche per aver ospitato vari leader stranieri nel corso degli anni, tra questi l'ex presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi, durante uno dei suoi incontri con il capo del Cremlino. Le indagini per determinare le cause dell'incendio sono ancora in corso.