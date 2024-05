Ucraina Russia, via libera degli Usa alle armi contro Mosca. LIVE

Il presidente americano Biden avrebbe 'segretamente' autorizzato l'Ucraina a colpire in territorio russo con armi Usa, ma solo nell'area vicino a Kharkiv e non a lungo raggio. L'indiscrezione è pubblicata in esclusiva da Politico, che cita fonti informate. Delle armi si è parlato anche al vertice dei ministri degli Esteri della Nato a Praga. La Russia, ha detto il ministro degli Esteri Lavrov, adotterà misure nel campo della deterrenza nucleare se gli Usa schiereranno missili a medio e corto raggio in Europa e nella regione Asia-Pacifico. Il Financial Times scrive che gli Stati Uniti sono vicini a un patto di sicurezza bilaterale con l'Ucraina e che l'intesa sarà firmata da Biden e Zelensky in Italia a margine del G7 di Borgo Egnazia, alla vigilia del vertice di pace del 15-16 giugno in Svizzera.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: