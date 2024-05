Russia rivede confini marittimi con Lituania e Finlandia, Mosca nega

La decisione unilaterale russa emergerebbe da un progetto di decreto governativo pubblicato online. Sarebbero interessate una parte dello specchio d'acqua a est del Golfo di Finlandia e nei pressi delle città di Baltiysk e Zelenogradsk nella regione di Kaliningrad. Fonti di Mosca hanno però "frenato", negando che vi sia un piano per spostare i confini. Ma perché il Cremlino ha prodotto quel documento e a quali scenari può portare in un’area già calda per gli equilibri tra le forze NATO e quelle russe?