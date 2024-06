Nel corso di un'operazione militare speciale in Ucraina, unità del gruppo di truppe Nord hanno continuato ad avanzare più in profondità nelle difese nemiche durante il giorno.

Lo ha riferito alla Tass il capo del centro stampa del gruppo, Sergei Zybinsky. "Le unità del gruppo di truppe Nord continuano ad avanzare nelle profondità della difesa nemica.

La Germania autorizza gli ucraini a difendersi "nel rispetto del diritto internazionale" contro gli attacchi che arrivano da immediatamente oltre confine. E questo "anche con le armi consegnate", anche quelle tedesche. Lo dice il portavoce del cancelliere Scholz, Steffen Hebestreit, in una nota. Anche il presidente americano Biden avrebbe "segretamente" autorizzato l'Ucraina a colpire in territorio russo con armi Usa, ma solamente nell'area vicino a Kharkiv e non a lungo raggio. L'indiscrezione è stata pubblicata in esclusiva da Politico, che cita fonti informate.L'Ucraina ha dichiarato che il via libera americano all'uso di armi occidentali contro obiettivi in Russia, a determinate condizioni, "rafforzerà significativamente" la sua difesa contro gli assalti russi, in particolare nella regione di Kharkiv, dove l'esercito di Mosca ha lanciato un'offensiva all'inizio di maggio.









