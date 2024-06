Ucraina, caccia polacchi in volo durante massiccio attacco russo

Il Comando ha sottolineato che "tutti i protocolli necessari per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco sono stati attivati". Questa mattina l'Aeronautica militare ucraina aveva reso noto che nell'attacco i russi hanno utilizzato bombardieri strategici Tu-95MS. Gli analisti temono il rischio "incidente" tra velivoli polacchi o alleati e quelli russi

Caccia polacchi e di Paesi alleati sono decollati in missione di pattugliamento di fronte al massiccio attacco missilistico lanciato la notte scorsa dalle forze russe contro l'Ucraina: lo ha reso noto il Comando operativo delle Forze Armate polacche, come riporta Ukrinform. "Avvertiamo che sono coinvolti aerei polacchi e alleati, il che potrebbe causare rumore, soprattutto nella parte sudorientale del Paese", si legge in un comunicato.

Sempre alta dunque la tensione al confine con la Polonia. Il rischio, paventato da diversi analisti già nei mesi scorsi, è sempre quello di un "incidente" tra caccia polacchi o alleati e aerei militari russi che faccia da innesco a una situazione già incandescente.