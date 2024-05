Victoria Shi, ecco la portavoce ucraina generata con l’I.A.

La portavoce per la politica estera si chiama Victoria Shi, fornirà aggiornamenti tempestivi sulla guerra e offrirà informazioni sulle attività belliche in corso nel Paese ascolta articolo

Dalle sembianze umane, ma generata dall'intelligenza artificiale: così Kiev affida le sue dichiarazioni ufficiali di politica estera ad un portavoce creato dall'AI. Il governo ucraino ha presentato al pubblico Victoria Shi, rappresentante digitale, che "per la prima volta nella storia" leggerà le dichiarazioni ufficiali. Che, come hanno però tenuto a precisare, saranno pensate, scritte e verificate da esseri umani. L'intelligenza artificiale, ha spiegato il titolare degli Esteri, Dmytro Kuleba, "ci aiuta a creare solo la parte visiva" con un risultato frutto di un "salto tecnologico che nessun servizio diplomatico al mondo ha ancora fatto" (qui il liveblog sulla guerra in Ucraina).

Una portavoce promettente, sin dal nome Risparmiare tempo e risorse a vantaggio dei diplomatici, il principale obiettivo per la creazione di Victoria Shi. Ma i suoi creatori, un team chiamato Game Changers che ha anche realizzato contenuti di realtà virtuale relativi alla guerra in Ucraina, pensano in grande. Già a partire dal suo nome, che si ispira in parte alla parola "vittoria" e in parte all'espressione ucraina che indica l'intelligenza artificiale: 'shtuchniy intelekt'.

La "vera identità" della portavoce ucraina Shi ha, in realtà, un'omonima in carne ed ossa: si tratta di Rosalie Nombre, cantante ed ex concorrente della versione ucraina del reality show The Bachelor. nata nella città di Donetsk, ora controllata dai russi, nell'Ucraina orientale. Una influencer con 54.000 follower Instagram, che quotidianamente propone spunti sugli stereotipi sugli ucraini di razza mista e su coloro che sono cresciuti come russofoni. Nombre ha accettato di prendere parte all'iniziativa senza ricevere alcun compenso. E, come poi chiarito dal ministero, ha tenuto a far sapere che Shi e Nombre "sono due persone diverse" e che - "solo la figura dell'Intelligenza artificiale rilascerà dichiarazioni ufficiali".



Come Shi eviterà di incorrere in falsificazioni digitali Shi ha specificato nel suo messaggio video che il suo compito sarà quello di riportare al pubblico informazioni operative e verificate del dipartimento consolare del ministero. “Informerò i giornalisti sulle notizie riguardanti il lavoro dei funzionari nella protezione dei diritti e degli interessi dei cittadini ucraini all'estero, rispondendo a incidenti o situazioni di emergenza e altre notizie”. Per evitare falsificazioni, le dichiarazioni saranno accompagnate da un codice QR che le collegherà alle versioni testuali sul sito web del ministero. Shi, in particolare, rilascerà dichiarazioni e informazioni sui servizi consolari. Un argomento ancora scottante per il governo, considerando che la scorsa settimana la nazione ha sospeso i servizi consolari per gli uomini in età da combattimento che vivono all'estero, rendendo necessario il loro rientro per qualunque procedura amministrativa. E, pare, anche per affrontare la leva. In generale, Shi permetterà di risparmiare tempo e risorse al ministero, consentendo ai leader ucraini di concentrarsi su altre attività