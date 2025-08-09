Usa, capo Pentagono condivide video su donne che non dovrebbero votare

Pete Hegseth ha postato su X un video su una chiesa nazionalista cristiana in cui diversi pastori affermano che alle donne non dovrebbe essere più permesso di votare. Nel post commenta un servizio di Cnn su Doug Wilson, fondatore della Comunione delle Chiese Evangeliche Riformate
Il capo del Pentagono Pete Hegseth ha postato su X un video su una chiesa nazionalista cristiana in cui diversi pastori affermano che alle donne non dovrebbe essere più permesso di votare. Nel post Hegseth commenta un servizio di Cnn su Doug Wilson, fondatore della Comunione delle Chiese Evangeliche Riformate. Nel servizio la Cnn intervistava alcuni pastori della chiesa di Wilson convinti che il diritto di voto delle donne andrebbe abrogato e che in un mondo ideale le persone dovrebbero votare come famiglie. "Tutto Cristo per tutta la vita", ha scritto Hegseth accompagnando il video sul suo profilo.
©IPA/Fotogramma
