Gaza, dall'Italia primo carico di aiuti. Crosetto: alleviare emergenza

Per una settimana seguiranno altri aviolanci per la popolazione di Gaza. Il ministro della Difesa: "Il nostro obiettivo è duplice: intervenire con tempestività per alleviare l'emergenza e continuare a sostenere lo sforzo politico e diplomatico per un cessate il fuoco duraturo"

Il primo carico di aiuti umanitari aviotrasportati dall'Italia per Gaza è stato paracadutato sulla Striscia da un C130 dell'aeronautica militare italiana. Nei prossimi giorni e per una settimana seguiranno altri aviolanci per la popolazione di Gaza (GLI AGGIORNAMENTI LIVE) per un carico complessivo di cento tonnellate di derrate alimentari, che parte dalla base di Amman in Giordania nell'ambito della missione Solidarity Path 2, a cui partecipa anche la Difesa italiana.

Crosetto: "Contribuiamo a salvare vite umane"

"L'Italia è sempre pronta e disponibile quando c'è da portare speranza e soccorrere chi ne ha più bisogno. Con questa operazione, la Difesa ribadisce il suo impegno a favore delle popolazioni civili colpite dalla guerra, contribuendo a ridurre le sofferenze e salvare le vite umane", ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto in merito all'arrivo dei primi aiuti. "Il nostro obiettivo è duplice: intervenire con tempestività per alleviare l'emergenza e continuare a sostenere lo sforzo politico e diplomatico per un cessate il fuoco duraturo, condizione imprescindibile per l'unica pace possibile, nel rispetto del principio di due popoli, due Stati".