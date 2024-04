Henry Cavill diventa James Bond in un falso trailer generato dall'AI

Henry Cavill interpreterà il prossimo James Bond . O forse no. In un falso trailer generato dall’ intelligenza artificiale , la versione virtuale dell’attore britannico veste i panni della celebre spia tra sparatorie e inseguimenti in auto. Nel ruolo di Bond girl c’è invece Margot Robbie , anche lei ricreata dalle nuove tecnologie. Il video dell’inesistente film Bond 26, nato dall’unione di filmati tratti da altre pellicole di 007 e mescolati con l’AI, ha collezionato in una settimana più di 2,8 milioni di visualizzazioni di fan incuriositi o ingannati. “Si prega di notare che questo è un concept trailer nato esclusivamente per scopi artistici e di intrattenimento”, ha precisato il creatore KH Studio. “Ho incorporato meticolosamente vari effetti, sound design, tecnologie AI, analisi dei film e altri elementi per dare vita alla mia visione. Il suo scopo è puramente artistico, con l’obiettivo di intrattenere e coinvolgere la comunità YouTube. Il mio obiettivo è mostrare la mia creatività e le mie capacità narrative attraverso questo trailer. Grazie per il vostro supporto, e tuffiamoci nel mondo dell’immaginazione”.

L'IMMAGINAZIONE SUPERA LA REALTÀ?

Un dettaglio rivela l’origine artificiale del trailer: il britannico ex protagonista della serie tv The Witcher parla con accento americano. Inoltre, nelle ultime settimane le voci sul futuro ruolo di Aaron Taylor-Johnson come successore di Daniel Craig nei panni di James Bond si sono fatte sempre più insistenti, anche se non sono state ancora confermate. Henry Cavill aveva fatto un provino per l'episodio Casino Royale del 2006, ma all'epoca sarebbe stato ritenuto troppo giovane. Recentemente l’attore, ora impegnato nella promozione del film The Ministry of Ungentlemanly Warfare di Guy Ritchie ambientato durante la Seconda guerra mondiale, ha condiviso i propri dubbi su un eventuale futuro come agente segreto. “Non ne ho idea”, ha dichiarato nel programma Rich Eisen Show. “Ho le stesse informazioni che avete voi. Però, forse, ormai sono troppo vecchio, o forse no. Dipende cosa ne pensano i produttori Barbara Broccoli e Mike Wilson, vedremo quali sono i loro piani”. Nel frattempo Cavill ha interpretato altri ruoli di spie, da Mission: Impossible – Fallout a Operazione U.N.C.L.E., fino ad Argylle – La super spia.