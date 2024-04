Henry Cavill diventa papà: Natalie Viscuso è incinta

L'attore si prepara ad accogliere il suo primo figlio. La notizia l'ha data lui stesso, in occasione della premiere di "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" a New York

Henry Cavill diventerà papà, e il suo umore è al settimo cielo. "Sono così entusiasta! Sia io che Natalie lo siamo", ha detto ai giornalisti presenti alla premiere newyorchese di Ministry of Ungentlemanly Warfare, il nuovo film di Guy Ritchie tratto dal romanzo Churchill's Secret Warriors: The Explosive True Story of the Special Forces Desperadoes of WWII di Damien Lewis. Cavill e Natalie Viscuso stanno insieme da oltre tre anni, e hanno ufficializzato la loro storia su Instagram il 14 aprile 2021.

Un papà fantastico

Il giornalista che per primo ha dato la notizia della paternità di Henry Cavill ha concluso l'intervista con le seguenti parole: "Sarai un papà fantastico". L'attore ha ringraziato, con gli occhi colmi di felicità, e con la consapevolezza che d'ora in poi tutto sarà diverso. Domenica 14 aprile, Cavill è stato fotografato con Natalie Viscuso per le vie di New York. L'ex vicepresidentessa degli studi televisivi e digitali della Legendary Entertainment, oggi dirigente della Vertigo Entertainment, indossava per l'occasione un abito nero aderente con stivali coordinati. Un outfit casual, che lasciava intravedere una gravidanza appena accennata.