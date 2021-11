La rivelazione arriva da The Hollywood Reporter. Si tratta di un cachet ben maggiore rispetto ai 400mila dollari a puntata che l'attore aveva ricevuto per le riprese della prima stagione. Oltre il doppio, a riprova di come sia ben più che raddoppiato il successo ottenuto da questa serie televisiva. La seconda stagione è attesa dal 17 dicembre su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)



The Hollywood Reporter ha rivelato che Henry Cavill è stato pagato più di 1 milione di dollari a episodio per le riprese della seconda stagione della serie televisiva The Witcher.



Il celebre magazine statunitense, considerato tra le Bibbie dell'intrattenimento targato Hollywood, ha reso noto questo esorbitante cachet, riportando l'intervista concessa dal divo. Un attore che ormai non si può che definire appunto in questo modo: divo. I numeri parlano chiaro: oltre 1 milione di dollari a puntata ti rende divo più di oltre 1 milione di autografi da firmare in un mese…



Questa cifra supera di tanto quella che l'attore riceveva come compenso del lavoro svolto sul set nella prima stagione della serie: un tempo Cavill veniva pagato 400mila dollari a episodio, meno della metà di quello che prende oggi. La sua paga più che raddoppiata è la cartina di tornasole del successo più che raddoppiato che si prevede otterrà The Witcher 2.



La seconda stagione è attesa dal 17 dicembre su Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



L’interesse per nuovi ruoli

Recentemente, infatti, l'attore si è fatto sfuggire un certo interesse per quanto riguarda il suo ritorno nei panni di Superman e per l’ingresso come Capitan Bretagna nel Marvel Cinematic Universe.

“Non voglio citare un eroe Marvel che è stato già interpretato da altri, perché hanno già fatto tutti un grande lavoro. Poi anche io ho internet e ho sentito i vari rumor su Capitan Bretagna, e posso dire che sarebbe forte fare una versione moderna del personaggio, così come è accaduto per Captain America, e poi adoro essere britannico”, ha dichiarato Henry Cavill (che britannico lo è davvero, nato com’è a Saint Helier, la più grande città della più grande delle Isole del Canale nella Manica, ossia Jersey).



The Witcher

Lo show creato da Lauren Schmidt Hissrich si basa sulla Saga di Geralt di Rivia dell'autore polacco Andrzej Sapkowski.

Attualmente la serie ha visto due prequel, sempre prodotti per Netflix: il film d'animazione The Witcher: Nightmare of the Wolf e la miniserie The Witcher: Blood Origin (attualmente in lavorazione).

La trama

Il protagonista è Geralt di Rivia, un witcher, ossia un mutante dotato di poteri speciali che ammazza i mostri dietro compenso. Un mercenario che abita in un mondo distopico dove esistono esseri umani, elfi, nani e altre specie magiche, tutte in equilibrio instabile tra loro. A decretare lo squilibrio è la presenza di mostri che minacciano le razze civilizzate. Proprio per riuscire a combattere e uccidere questi mostri, sono stati creati dei mutanti che lavorano come guerrieri in cambio di denaro, chiamati witcher.

La terra si trova nel caos più totale mentre l'impero di Nilfgaard tenta di espandersi.

Tra i rifugiati di questa eterna lotta c'è Cirilla (interpretata da Freya Allan), detta Ciri. È la principessa di Cintra, inseguita da Nilfgaard. È lei la donna destinata ad amare Geralt di Rivia.



La seconda stagione

La seconda stagione della serie è stata decisa già prima del debutto della prima. A febbraio 2020 Netflix ha poi annunciato l'inizio delle riprese, tuttavia l'emergenza sanitaria ha bloccato a più riprese la produzione, facendo slittare il primo ciak e quindi anche l’uscita. Finalmente il 17 dicembre vedremo i nuovi episodi del secondo capitolo di questa saga fantasy molto gettonata dal pubblico.