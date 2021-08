The Witcher: Nightmare of the Wolf, trailer ufficiale in stile anime

In attesa dell'uscita su Netflix dello spin-off della celebre serie omonima, previsto per il 23 agosto e visibile anche su Sky Q, la celebre piattaforma di streaming ha appena rilasciato un nuovo video che anticipa le immagini che vedremo. La particolarità? È stato montato apposta per appagare i palati degli appassionati di anime... Sembra un film di Yoshiaki Kawajiri insomma.

Sul canale ufficiale di YouTube di Netflix è stato diffuso il nuovo trailer di The Witcher: Nightmare of the Wolf, il film spin-off della celebre serie omonima che uscirà il 23 agosto in esclusiva sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q).

La particolarità di questo video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissima pellicola di animazione è la sua fattura: questo trailer è stato montato pensando agli appassionati di anime, di cui ripropone ritmi, leitmotiv, atmosfere e scenari.



Un montaggio velocissimo, al ritmo sincopato di hard rock, con note metal che rendono il sound che fa da colonna sonora a questo trailer perfetto per accompagnare le immagini velocissime. E violentissime...

L'azione si taglia con il coltello, anzi con la spada (rimanendo in tema The Witcher).

Colpi di scena e colpi di spada infatti fanno da fil rouge al trailer. E l'altro fil rouge è chiaramente quello degli schizzi di sangue provocati da ogni colpo di lama affilata...



Questo trailer è stato diffuso dal canale YouTube di Netflix dedicato all'animazione, in particolare proprio agli anime. Il video è doppiato in giapponese e il particolare montaggio lo fa sembrare un film di Yoshiaki Kawajiri, per dire.



Potete vedere il nuovo "Anime Trailer" di "The Witcher: Nightmare of the Wolf" nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



Il film

È proprio lui il protagonista di questo lungometraggio animato.



"I Witcher sono dei furfanti senza virtù, creature veramente diaboliche nate per uccidere. Non possono stare in mezzo agli uomini onesti”, così in uno dei video di presentazione dello spin-off viene spiegata la trama.



Qualunque accordo ha un prezzo da pagare, come afferma il protagonista. Il prezzo da pagare è il cardine attorno cui ruota tutta l'azione di questo attesissimo film.



Vedremo Vesemir in preda a una sorta di esaltazione, estasiato dall'atto di sterminare le creature mostruose per denaro. È dunque un mercenario, quindi lungi dall'essere un personaggio virtuoso. Ma quando un nuovo potere giungerà dal Continente, il futuro mentore di Geralt deciderà di svestire i panni del mercenario: capirà infatti che il suo ruolo va ben oltre il guadagno personale e che cela qualcosa di profondo, di quasi sacro.