The Witcher: Nightmare of the Wolf, il trailer ufficiale

É sempre più vicino il giorno del lancio del film anime “The Witcher: Nightmare of the Wolf”, spin-off della serie principale live-action con protagonista Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill. I fan dovranno attendere il prossimo 23 agosto, quando sarà caricato nel catalogo di Netflix, la cui app è disponibile anche su Sky Q e NOW.

The Witcher: Nightmare of the Wolf, cosa sappiamo approfondimento The Witcher 2, una foto mostra quattro nuovi witcher: ecco chi sono Il film anime è stato prodotto dallo studio d’animazione coreano Mir. Del progetto è stato proposto un nuovo trailer, così come il poster. In questa storia non vi sarà al centro Geralt di Rivia, bensì il suo maestro Vasemir. Si tratta, infatti, di un vero e proprio prequel, che mira a raccontare le origini del mentore witcher.

Diretto da Kwang Il Han e sceneggiato da Beau DeMayo (“The Witcher”, “The Vampire Diaries”), “The Witcher: Nightmare of the Wolf” racconta di come Vasemir sia riuscito a sfuggire a una vita di stenti. Col passare degli anni e dopo un duro allenamento, è divenuto un vero e proprio witcher. L’esperienza lo ha reso uno dei migliori, ottenendo gloria e denaro uccidendo qualsiasi sorta di mostro. In questa nuova avventura dovrà però fronteggiare i demoni del proprio passato. Un percorso tortuoso ma necessario per avere la meglio contro una nuova minaccia.

Considerando come il film guardi al passato, non è necessario conoscere la trama della serie TV con Cavill per poterlo apprezzare. Potrebbe anzi rappresentare un buon punto d’avvio per la visione dello show. Ciò che occorre sapere è che un Witcher (strigo nell’adattamento italiano) è un cacciatore di mostri mutante, in costante viaggio a caccia di creature da eliminare per chiunque sia disposto a pagare la giusta cifra. Pur essendo di grande utilità, le sue abilità lo rendono vittima di costanti denigrazioni.

The Witcher, la trama approfondimento Le migliori serie tv da vedere ad agosto Chiunque abbia apprezzato la prima stagione della serie TV “The Witcher”, con Henry Cavill, dovrà attendere il 17 dicembre 2021 per i nuovi episodi. Lo show è tratto dai romanzi di Andrzej Sapkowski, dai quali sono tratti anche i celebri videogiochi omonimi. Lo show si concentra su tre individui speciali in un vasto mondo, noto come Il Continente, che vede convivere umani, elfi, witcher, gnomi e mostri di ogni sorta. Tutti in costante lotta per sopravvivere e ottenere il dominio del territorio.