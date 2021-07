The Witcher 2, una foto mostra quattro nuovi witcher: ecco chi sono

La saga bestseller si arricchisce di nuovi protagonisti, probabilmente presenti nella fortezza Kaer Morhen che era stata mostrata nel teaser ufficiale rilasciato in rete qualche giorno fa Condividi:

Continuano le speculazioni dei fan sempre presi ad interrogarsi sugli sviluppi della trama di “The Witcher” la cui seconda stagione arriverà in streaming su Netflix il prossimo inverno, disponibile anche su Sky Q e NOW. Nei lunghi mesi che separano gli appassionati dalle nuove puntate, non resta che studiare tutti i contenuti inediti rilasciati dalla piattaforma di streaming in rete e attraverso i suoi profili social ufficiali. Una nuova foto ha aperto il dibattito su dei nuovi personaggi che compariranno negli episodi della stagione 2: si tratta di quattro witcher che probabilmente incroceranno la strada dei protagonisti nella permanenza alla fortezza Kaer Morhen mostrata nel teaser trailer di qualche giorno fa.

Chi sono gli uomini della foto approfondimento Le migliori serie tv da vedere a luglio. FOTO Nel teaser di “The Witcher 2”, avevamo lasciato il protagonista Geralt di Rivia (interpretato da Henry Cavill) insieme alla principessa Ciri (l'attrice Freya Allan) alla fortezza Kaer Morhen, dove quest'ultima è stata condotta per un addestramento mirato a renderla più forte. I volti che compaiono nella nuova foto in anteprima appartengono a quattro probabili new entry della seconda stagione. I quattro uomini potrebbero essere nuovi witcher, Kim Bodnia (Vesemir), Paul Bullion (Lambert), Yasen Atour (Coen), e Basil Eidenbenz (Eskel). Da quel che sappiamo Geralt alla fortezza, luogo del suo addestramento e della sua infanzia, incontra vecchi compagni e il suo mentore. Geralt ha portato a Kaer Morhen la principessa Ciri, per proteggerla ed aiutarla a domare il suo misterioso potere mentre fuori si combatte la battaglia di Colle Sodden, epico scontro con cui si chiudeva la stagione precedente.