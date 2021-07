The Witcher 2, pubblicato il teaser

Ancora qualche anteprima per i numerosi fan della seguitissima serie Netflix dopo i brevi teaser dello scorso giugno. Gli sviluppi dello show con Henry Cavill sono attesi per l'inverno Condividi:

Manca ancora molto per le nuove puntate di “The Witcher” e ai fan non resta che ingannare l'attesa avanzando ipotesi sugli sviluppi della trama della serie la cui prima stagione è andata in onda più di un anno e mezzo fa. Netflix ha finalmente rilasciato il teaser ufficiale della seconda stagione i cui episodi andranno in onda solo il prossimo inverno, disponibili dal 17 Dicembre sulla piattaforma di streaming e anche su Sky Q e NOW. Le immagini in anteprima mostrano le atmosfere delle nuove prove che attendono i protagonisti: Geralt e Ciri si recano all'iconica fortezza Kaer Morhen.

Le anticipazioni nel teaser ufficiale approfondimento Le migliori serie tv da vedere a luglio. FOTO Coi due minuti di teaser che contiene alcune anticipazioni su cosa accadrà in “The Witcher” è iniziato il conto alla rovescia per le nuove puntate saranno rilasciate in tutto il mondo il prossimo inverno, a due anni dalla messa in onda della prima fortunata stagione, uno dei prodotti più visti del catalogo della piattaforma di streaming. Ai fan non è sfuggita la cura delle ambientazioni delle nuove puntate che riflettono un innalzamento di budget da parte della produzione che sicuramente punta ad espandere l'universo della serie fantasy basata sui libri dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski. Dopo la battaglia di Sodden della prima stagione, il protagonista Geralt di Rivia (interpretato da Cavill), porta la principessa Ciri (l'attrice Freya Allan) alla fortezza Kaer Morhen dove si addestrano i witcher e dove anche lei dovrà addestrarsi per difendersi dai nemici. Alla fortezza Geralt ritrova Lambert, Eskel e Coën nonché il suo mentore Vesemir. Sul finire del teaser compare per un istante Yennefer (la maga interpretata dall'attrice Anya Chalotra) che è sopravvissuta allo scontro di Sodden ma ora è prigioniera di Fringilla, maga di Nilfgaard.