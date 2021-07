Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 12 luglio. LIVE

Tokyo, nuovo stato emergenza per intera durata Olimpiadi

Tokyo entra da oggi in un nuovo stato d'emergenza sanitaria, per contrastare la crescita dei casi di Covid-19, che restera' in vigore fino alla fine dei Giochi olimpici e paralimpici. L'allerta, che durera' in linea di principio fino al 22 agosto, serve a limitare il flusso di persone nella metropoli durante l'estate e l'evento sportivo che si svolgera' senza pubblico negli stadi della citta' e nella maggior parte dei luoghi per le competizioni diffuse in tutto il resto del Paese.