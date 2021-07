6/10 ©IPA/Fotogramma

Per chi invece ha il long Covid, ossia il 14% del campione considerato, i sintomi durano molto più a lungo, con la frequenza cardiaca che rimane più alta del normale per quattro mesi. Secondo la ricerca, chi ha la forma 'cronica' della malattia ha solitamente sintomi più gravi all'inizio rispetto a chi non la sviluppa

Il long Covid dura in media 4 mesi: la ricerca. VIDEO