Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 13 luglio. LIVE

Il ministro della Salute Speranza: "26 milioni di italiani hanno scaricato il Green Pass . Un dato straordinario". Il sottosegretario Sileri: "Per ora non serve un ritorno alle zone gialle ". In Israele, gli adulti immunodepressi possono ricevere una terza dose del vaccino . In Francia pass sanitario esteso a ristoranti, centri commerciali e trasporti. Il commissario Figliuolo: "Può essere una soluzione" anche per l'Italia. Secondo i dati sul coronavirus delle ultime 24 ore, il tasso di positività in Italia è in lieve risalita (1,2%), a fronte di 888 casi su 73.571 tamponi. Tredici i decessi. Calano le terapie intensive (-3), ma risalgono i ricoveri ordinari (+15) ( BOLLETTINO