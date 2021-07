Europei, Abrignani: "In 8 giorni vedremo effetti feste su contagi"

Lo ha dichiarato Sergio Abrignani, immunologo e membro del Cts, durante la trasmissione "Agorà estate", su Rai Tre. Sul tema è intervenuta anche l'Oms. "Dovrei divertirmi a guardare il contagio avvenire davanti ai miei occhi? La pandemia non si prende una pausa", ha commentato Maria van Kerkhove, responsabile tecnico dell'agenzia dell'Onu per la crisi Covid-19

"Tra pochi giorni" vedremo se ci saranno conseguenze, sul fronte dei contagi, legate ai festeggiamenti in piazza dopo la vittoria dell'Italia agli Europei perché il "tempo di incubazione va da 4 a 8 giorni". Lo ha dichiarato Sergio Abrignani, immunologo e membro del Comitato tecnico scientifico, durante la trasmissione "Agorà estate", su Rai Tre. "Già tra 4 giorni osserveremo dei picchi nelle città dove ci sono stati comportamenti a rischio. Speriamo però che sia stato come a Napoli e a Milano quando ci sono stati festeggiamenti simili e non c'è stato quello che temevamo, anche se allora non c'era ancora la variante Delta. Speriamo sia così pure stavolta, anche se abbiamo paura", ha aggiunto. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)