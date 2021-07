Era dal 12 giugno - quando erano stati 1.723 - che i contagi giornalieri non superavano i 1.500. Il bollettino del ministero della Salute del 13 luglio segnala 20 vittime registrate in 24. Terapie intensive sempre in calo (157, -1), e dopo l’aumento del 12 luglio scendono anche i pazienti nei reparti ordinari (1.128 -21)