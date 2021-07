Covid e variante Delta, 4 Regioni potrebbero rischiare la zona gialla

4/12 ©Ansa

Secondo i parametri del ministero della Salute e del Cts si passa in zona gialla con un’incidenza di 50 casi ogni 100mila abitanti, oppure con un’occupazione dei posti letto in area medica deve essere uguale o inferiore al 30%, mentre in terapia intensiva deve essere uguale o inferiore al 20%. Stando all’andamento degli ultimi giorni, a preoccupare le Regioni è il primo parametro più che quello sulle ospedalizzazioni, visto che all’aumento dei casi al momento non è accompagnato da quello dei ricoveri

Covid, report Iss: gran parte dei nuovi contagi sono tra non vaccinati