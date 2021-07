I timori sono legati in particolare alla risalita del tasso di positività che ieri, 11 luglio, è tornato a sfiorare l’1%. Ma sono diverse le misure che il governo sta prendendo in considerazione per evitare quella che sarebbe la quarta ondata: dalle nuove disposizioni per il green pass alla quarantena di 5 giorni per chi arriva da Paesi a rischio, ecco tutto quello che c'è da sapere