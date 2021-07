I migliori film in uscita a luglio e dove vederli. FOTO

15/18 @WarParty Films

Boss Level (Prime Video): dal 19 luglio. Genere: Azione. Cast: Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts. Trama: Un ex agente delle forze speciali è costretto a rivivere lo stesso giorno in eterno, scoprendo però, di volta in volta, indizi per risolvere il mistero che si cela dietro questo loop. Dovrà prepararsi per una lunga e mortale battaglia.

Boss Level, il trailer del film con Frank Grillo e Mel Gibson