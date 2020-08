Alla vigilia dell’arrivo nelle sale cinematografiche del nostro Paese, è stato diffuso il lungo trailer finale in italiano: tre minuti e dieci secondi che anticipano alcuni dei momenti più importanti dell’action-thriller, la cui durata sarà di due ore e mezza. Distribuito in Italia dalla Warner Bros., “Tenet” sta tenendo sulle spine tutti gli appassionati perché la trama è ancora molto nebulosa e poco chiara, anche se non mancano le prime recensioni.

I cinema hanno riaperto da poco dopo la lunga chiusura dovuta alla pandemia ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ). La ripresa non è stata delle migliori al botteghino e la speranza è che il settore si risollevi nelle prossime settimane, con l’arrivo della stagione autunnale e l’uscita di nuovi film. Tra le pellicole più attese di quest’anno così particolare c’è indubbiamente “Tenet” , la nuova opera di Christopher Nolan : in Italia sarà proiettata a partire da mercoledì 26 agosto e i cinema si attendono importanti incassi proprio grazie all’ultima fatica artistica del regista di “Inception” e “Memento”.

LA TRAMA UFFICIALE DI “TENET” E LE DICHIARAZIONI DI NOLAN

La sinossi ufficiale del film è molto stringata e rimane volutamente sul vago: “John David Washington è il nuovo protagonista dell'originale sci-fi d'azione di Christopher Nolan, Tenet. Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione”.

Il regista aveva diffuso qualche piccolo dettaglio in più: “Questo film non parla di un viaggio nel tempo. Tenet ha a che fare con il tempo e con i diversi modi in cui il tempo funziona. Non voglio impartire una lezione di fisica, ma l'inversione è questa idea della materia che ha la sua entropia invertita, così può tornare indietro nel tempo relativamente a noi”.

IL CAST DI TENET: SPICCANO JOHN WASHINGTON E ROBERT PATTINSON

Il protagonista interpretato da John David Washington deve prevenire il rischio di una terza guerra mondiale. Nel cast spiccano anche Robert Pattinson, Elizabeth Debicki (sarà Lady D in “The Crown”) e Michael Caine. Inoltre figurano Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy e Kenneth Branagh. Le musiche hanno sempre un ruolo cruciale nei film di Christopher Nolan e sarà così anche in questo caso, grazie alle composizioni di Ludwig Göransson: il meccanismo musicale dovrebbe sposarsi con quello narrativo, come aveva dichiarato il regista parlando del brano “The Plan” di Travis Scott.

Il regista torna dietro alla macchina da presa a tre anni di distanza da “Dunkirk”, dopo aver già ottenuto importanti successi con la trilogia di Batman, “Interstellar”, “Inception” e “Memento”.