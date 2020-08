Travis Scott esce con un singolo: è nella colonna sonora di Tenet

Gli appassionati di cinema stanno attendendo l’arrivo nelle sale di “Tenet”, il nuovo film di Christopher Nolan. La pellicola arriverà in Italia il prossimo 26 agosto e sarà una delle prime novità ad allietare il pubblico dopo il lockdown. La colonna sonora ha un peso specifico molto rilevante nella fatica artistica del regista e tra le varie canzoni si distingue “The Plan”, il nuovo singolo di Travis Scott: il rapper texano ha annunciato che il brano uscirà il 21 agosto, dunque cinque prima che l’opera esce al cinema nel nostro Paese.

LA CARRIERA DI TRAVIS SCOTT E IL SUO NUOVO SINGOLO

Il rapper 28enne è diventato famoso grazie ad “Astroworld”, l’album pubblicato nel 2018 e che gli ha assicurato un importante successo economico. Il terzo disco della sua carriera, dopo l’uscita di “Rodeo” (2015) e “Birds in the Trap Sing McKnight” (2016), ha fatto da apripista a un’attività molto prolifica nell’ultimo periodo.

Nel 2019 ha pubblicato un brano per la serie “Game of Thrones” insieme a The Weeknd e SZA, poi è stato protagonista del documento Netflix “Look Mom I Can Fly” sul periodo di realizzazione di “Astroworld”. Durante la pandemia ha lanciato il suo nuovo singolo “The Scotts” per il videogioco “Fortnite Battle Royale”, oltre ad aver organizzato cinque concerti virtuali in collaborazione con Epic Games. Ha una figlia con la star televisiva Kyle Jenner, da cui si è separato nel settembre 2019.

La sua “The Plan” viene descritta in un’intervista pubblica su GQ, è ritenuta appropriata ai temi e al tono del film, ovvero “un viaggio attraverso spazio e tempo che liquida il cervello”. Il regista Chris Nolan ha commentato così l’opera di Trevis Scott: "Le sue intuizioni sul meccanismo musicale e narrativo che io e il compositore Ludwig Göransson stavamo costruendo sono state immediate, intelligenti e profonde".

LA TRAMA DI “THE TENET”

A raccontare la trama è stato di recente lo stesso regista Chris Nolan, pronto a tornare alla ribalta dopo i grandi successi ottenuti con la trilogia di “Batman”, “Memento”, “The Prestige”, “Inception”, “Interstellar” e “Dunkirk” (sua ultima fatica nel 2017). Il 50enne britannico ha spiegato così la sua pellicola: “Questo film non parla di un viaggio nel tempo. Tenet ha a che fare con il tempo e con i diversi modi in cui il tempo funziona. Non voglio impartire una lezione di fisica, ma l'inversione è questa idea della materia che ha la sua entropia invertita, così può tornare indietro nel tempo relativamente a noi”. Sembra che il protagonista interpretato da John David Washington debba prevenire il rischio di una terza guerra mondiale. Nel cast spiccano anche Robert Pattinson, Elizabeth Debicki (sarà Lady D in “The Crown”) e Michael Caine.