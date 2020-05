Tenet, il trailer del nuovo film di Christopher Nolan

Si avvicina il momento in cui si potrà apprezzare al cinema il nuovo film di Christopher Nolan. Ogni lancio del celebre regista è accompagnato da un’enorme dose di hype da parte di pubblico e critica. Quest’ultima pellicola non fa eccezione. “Tenet” è atteso sul grande schermo il 17 luglio 2020. La data non è mai stata cambiata nel corso delle settimane, con il lavoro di Nolan che potrebbe essere il primo grande film a trascinare il pubblico nuovamente in sala.

Come detto, ci si avvicina al momento della prima proiezione. Intanto si ha la possibilità di apprezzare qualche dettaglio in più della pellicola grazie al secondo trailer ufficiale. Pochi minuti che ci trascinano in questo nuovo mondo tratteggiano da Nolan. Una storia di spionaggio a dir poco unica. Una trama che ruota intorno a un concetto: l’inversione del tempo.

Pellicola girata attraverso sette Paesi, con un elevato tasso tecnico, frutto della combinazione di videocamere IMAX e 70mm. Una pellicola misteriosa, che si inserisce ottimamente nella filmografia del regista, che ha sfruttato un budget da ben 220 milioni di dollari. I protagonisti di “Tenet” sono John David Washington e Robert Pattinson, affiancati da Elizabeth Debicki, Clémence Poésy, Dimple Kapadia, Michael Caine, Aaron Taylor-Johnson e Kenneth Branagh.

Tenet, cosa sappiamo

Un film in pieno stile Nolan, da guardare e riguardare per comprenderlo e apprezzarlo al meglio. Lo stesso Robert Pattinson, tra i protagonisti della pellicola, ha ammesso di non aver del tutto compreso alcune tematiche trattate. Intervistato da “GQ” ha spiegato d’aver soltanto girato le proprie scene, senza aver avuto ancora la possibilità di apprezzare neanche un fotogramma montato: “Se anche lo avessi visto, non saprei davvero come descriverlo”.

Intanto le ipotesi sul web non mancano. In questo periodo di forzata quarantena i fan di Christopher Nolan si sono scatenati sul web, in attesa di poter apprezzare “Tenet” al cinema. Si è parlato molto di viaggi nel tempo, ma Pattinson ha voluto specificare in merito: “Il mio personaggio non è un viaggiatore del tempo. In tutto il film i viaggi nel tempo non ci sono affatto. Questo è tutto ciò che sono autorizzato a rivelare”.

In merito è intervenuto anche Nolan, che non ha di certo chiarito le idee: “Riuscirete a capire una volta visto il film. Tutto ruota intorno a possibilità differenti cui la storia può condurre nella mente di ognuno”. Nel trailer si parla di una missione rischiosa, al fine di evitare la Terza Guerra Mondiale, i cui dettami sono ben differenti da qualsiasi cosa ci si possa attendere da un conflitto globale. Nei minuti forniti al pubblico e alla critica si parla di “inversione del tempo”. La prospettiva sembra essere dunque quella di una guerra con potenziali conseguenze catastrofiche, in grado di inficiare la nostra realtà a livello quantico.