Tenet, prime recensioni USA: "Film gigantesco", "No, troppo contorto"

In uscita tra pochi giorni, il nuovo attesissimo film di Nolan è stato già visto in anteprima dalla critica americana: un grande spettacolo che ha suscitato pareri contrastanti

In tutto il mondo si avvicina l'uscita di Tenet, il nuovo attesissimo film di Christopher Nolan che, come vi abbiamo anticipato già da settimane, uscirà prima in Europa (il prossimo 26 agosto) che negli Stati Uniti (una settimana dopo). Le principali testate americane gli hanno però già dato un'occhiata in anteprima e, rispettando i tempi e l'obbligo di non fare alcuno spoiler, stanno iniziando a dire la loro sul film. I primi commenti sono contrastanti: ne abbiamo scelti due autorevoli e molto significativi.

"Perfetto per quest'epoca" approfondimento Christopher Nolan, 10 follie, trucchi e messaggi nascosti nei film Variety, bibbia dello showbiz statunitense, elogia il film: “Un futuristico ritorno al passato, un grande spettacolo d'intrattenimento: la sceneggiatura è complicata ma anche abbastanza elegante, ma a ispirare meraviglia è il respiro muscolare del suo cinema”. A Nolan non dev'essere dispiaciuto – osserva il critico Guy Lodge – indossare i panni del salvatore della patria e del cinema, chiamato a risollevare il destino della settima arte dopo la pandemia: Tenet calza a pennello per quest'epoca tanto ansiosa, nella sua natura di “cornucopia di caos e minaccia, in cui la salvezza dell'umanità dipende dalla capacità di dare una nuova forma al tempo e allo spazio”.