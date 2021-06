A Classic Horror Story, il trailer ufficiale del film Netflix

Si tratta del secondo lavoro di Roberto De Feo , che nel 2019 ha debuttato con “ The Nest – Il Nido ”, in qualità di regista e sceneggiatore. La sua prima opera horror ha destato la curiosità di critica e pubblico, che ora si aspettano molto da questa seconda pellicola.

È stato diffuso online il trailer di “A Classic Horror Story”, che promette di tener fede al proprio titolo. L’idea è quella di portare su Netflix un classico racconto del terrore, che vada a omaggiare la tradizione italiana e il cinema di genere, ma non solo.

Sul web ha già avuto inizio la caccia alle citazioni, palesi e celate. Si va da “Non aprite quella porta” a “La casa”, fino ad arrivare a prodotti più moderni come “The Blair Witch Project”, che ha avuto il merito di scuotere il genere horror e condurlo in una nuova fase. Sarà dunque una pellicola classico oppure no? Ciò che pare chiara è l’intenzione di rassicurare il pubblico con un “già visto” curato e dettagliato, per poi tirar fuori il vero animo del progetto.

Piedi ben ancorati nel passato, per riuscire a proporre qualcosa di nuovo. Citazioni dei lavori di Dario Argento e Lamberto Bava e, al tempo stesso, un sorprendente sapore moderno. “Ti sembra di averlo già visto? Prova a guardare meglio. È tempo di cambiare le regola”. Questa la dichiarazione d’intenti presentata nel trailer.

A Classic Horror Story, trama e cast

“A Classic Horror Story” farà il proprio esordio su Netflix il prossimo 14 luglio 2021. Prodotta da Colorado Film, la pellicola sarà presentata durante il Taormina Film Fest, che si terrà dal 27 giugno al 3 luglio. Ci sarà spazio per questo titolo sulla celebre piattaforma streaming, visibile anche su Sky Q e NOW.

Al centro della storia vi sono cinque carpooler, impegnati in un viaggio in camper verso una destinazione comune. L’avventura prende una piega drammatica quando si schiantano contro un albero. Incidente causato dalla presenza della carcassa di un animale in strada.

Si ritrovano in mezzo al nulla al loro risveglio. La strada che stavano percorrendo è scomparsa. Al suo posto c’è un bosco fitto e impenetrabile, con una casa in legno nel cuore di una radura. Il gruppo scopre che è la dimora di un culto innominabile. Tante le domande senza risposta e grande la paura. Potranno fidarsi l’uno dell’altra per riuscire a venir fuori da questo incubo?

Ecco il cast del film: