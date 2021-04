Segreti e bugie in un intenso dramma familiare con Jude Law, ambientato negli anni 80. Disponible on demand, dal 14 maggio su Sky Primafila, Chili, Google Play, Raukent Tv, Infinity, Prime Video, Apple Tv Condividi:

Nel 1986 a Londra il settore finanziario è pronto a cambiare per sempre grazie agli effetti del Big Bang. Per Rory (Jude Law), ex broker sempre alla ricerca dell'affare e abituato a vivere al di sopra delle proprie possibilità, è un'occasione da non perdere. Rory convince la moglie Allison (Carrie Coon) e i figli Samantha e Benjamin a lasciare New York per trasferirsi a Londra in una sontuosa tenuta in campagna, dove anche Allison potrà finalmente provare a realizzare il suo sogno: costruire e gestire un maneggio. Una situazione apparentemente perfetta ma soggetta a cambiamenti che fanno venire a galla menzogne e scomode verità su Rory, su Allison, sulla loro relazione, su chi siamo davvero e cosa siamo disposti a fare e a sacrificare pur di raggiungere i nostri obiettivi...

The Nest-L'Inganno: gli Anni 80 tra amore e denaro “Cosa resterà di questi anni ottanta / afferrati e già scivolati via / cosa resterà e la radio canta / una verità dentro una bugia”, cantava Raf. E come si evince dal sottotitolo italiano, in The Nest (ambientato nel 1986) è l’inganno a condurre le danze. Dopo il felice esordio con il thriller La fuga di Martha (premiato per la miglior regia al Sundance) Il cineasta firma un affresco dolente ed efficace di quella decade, nel bene e ne male, indimenticabile Attingendo alla propria esperienza personale (il regista è cresciuto tra Stati Uniti e Inghilterra, Durkin illustra le differenze tra i due Paesi, in un momento il rischio e l’ambizione spadroneggiavano e in cui il mercato globale non esisteva ancora. Un tempo in cui avere tutto non era abbastanza. Un bulimico desiderio di potere, successo, denaro che si rispecchia, in questa pellicola su un nucleo famigliare che da nido, si trasfigura in prigione. Come insegna Lev Tolstoj, “ogni famiglia è infelice a modo proprio”. E dietro la maschera di un apparente benessere scandito da breakfast luculliani, lezioni di equitazione e serate mondane, in the Nest, si palesa il delirio di un padre mitomane e di una madre smarrita. E i figli Samantha e Benjamin si ritrovano testimoni addolorati e confusi di un fallimento, non solo coniugale.