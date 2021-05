Jungle Cruise, nuovo trailer del film con Emily Blunt e Dwayne Johnson

La pellicola d'avventura ispirata a un'attrazione a tema della Disney uscirà nei cinema il 28 luglio: ecco le nuove immagini del film Condividi:

Quest’estate, per le vacanze, invece che la stessa spiaggia e lo stesso mare, perché non optare per qualcosa di più esotico, tipo… una bella gita nella giungla?

Il 28 luglio, infatti, arriva nei cinema Jungle Cruise, il nuovo film d’avventura ispirato all’omonima attrazione dei parchi dei divertimenti Disney, con protagonisti Dwayne Johnson ed Emily Blunt. E a giudicare dal nuovo trailer, appena diffuso dalla Walt Disney, le emozioni saranno davvero formato “famiglia”.

approfondimento The Rock presidente: 46% degli americani lo vorrebbe alla Casa Bianca Siamo agli inizi del XX secolo. La scienziata Lily Houghton (Emily Blunt) è alla ricerca, assieme a suo fratello McGregor (Jack Whitehall), del leggendario Albero della Vita, dotato di miracolosi poteri curativi. A traghettarli nella giungla per portare a termine la loro missione c’è il massiccio capitano di battello Frank (Dwayne Johnson).

Come emerge dal nuovo trailer di Jungle Cruise, però, questo fantastico trio dovrà affrontare avversità e nemici di ogni tipo, da belve feroci a mostri spaventosi, passando per sommergibili tedeschi decisamente fuori rotta. Insomma, ci sono tutte le premesse per rendere Jungle Cruise un nuovo classico dei film d’avventura per tutta la famiglia.