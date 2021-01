Boss Level, il trailer del film con Frank Grillo e Mel Gibson

“Boss Level” è il nuovo film di Joe Carnahan, regista noto per pellicole come “Narc”, “A-Team” e “The Grey”. Un intrigante mix di azione, commedia e fantascienza. Al centro della trama vi è un loop temporale. Un uomo è costretto a rivivere lo stesso giorno in eterno ma, a differenza di quanto accade a Bill Murray, i livelli di violenza sono alle stelle. Il loop ha un inizio e una fine, che si ripetono costantemente e la sua conclusione è la morte del protagonista. Questa avviene in maniera sempre spettacolare, il che consente a Carnahan di proporre al proprio pubblico degli effetti davvero intriganti.