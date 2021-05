Gunpowder Milkshake, il trailer della action comedy con Karen Gillan

Il film sarà disponibile su Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW. Pellicola ricca d’azione in arrivo a luglio

Nel filmato c’è spazio anche per un’anteprima delle interpretazioni offerte da Angela Basset, Carla Gugino e Michelle Yeoh, nei panni di The Librarians, squadra di assassine un tempo parte della letale squadra di Scarlet. A completare il cast principale vi è inoltre Paul Giamatti, nei panni di Nathan, villain della pellicola.

Sam è un letale killer al soldo di un sindacato criminale senza scrupoli, noto come “The Firm”. Porta sulle spalle un’eredità non di poco conto, considerando la fama di sua madre, Scarlet , nel settore. Quest’ultima è stata costretta ad abbandonare la ragazza, cresciuta da allora nel sangue.

Gunpowder Milkshake, la trama

La trama ruota intorno al personaggio di Sam. A soli 12 anni ha visto sua madre, Scarlet, uscire dalla sua vita per non farvi più ritorno. Di tempo ne è trascorso da allora e a crescere la giovane è stata The Firm, sindacato criminale letale per il quale lavorava sua madre.

Sam ha seguito le sue orme, facendosi un nome nell’ambiente. È un sicario feroce e spietato, costretto a sfruttare il proprio talento per porre rimedio al caos scatenato dalla Firm. Un incarico delicato e ad alto rischio, che va per il verso sbagliato.

Sam si ritrova a scegliere tra la propria lealtà al sindacato e la vita di una bambina innocente di 8 anni, Emily. L’assassina ha una sola chance per poter sopravvivere, ritrovare sua madre e ricostruire la sua vecchia squadra, The Librarians. Insieme contro Nathan, a capo della Firm, che ha un piano misterioso in atto. “Gunpowder Milkshake” arriverà il 14 luglio 2021 su Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW.