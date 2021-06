Black Widow, un nuovo video spot ricco di scene inedite

Uno spot molto accattivante con tante scene che non avevamo ancora visto è stato diffuso in rete dai canali ufficiali dei Marvel Studio. Il titolo di questa clip godibilissima è "Spy" e in soli 30 secondi di action (ben amalgamato con tanto humour) ci offre un assaggio succulento dell'attesissimo film (in arrivo il 7 luglio nelle sale italiane e dal 9 luglio su Disney+, visibile anche su Sky Q)

Il titolo del video è Spy e mescola assieme azione e umorismo, shakerando un cocktail inebriante che fa gola a tutti i fan di Natasha Romanoff.



È lei la protagonista della nuova pellicola stand alone Black Widow, interpretata mirabilmente da Scarlett Johansson, la stessa attrice che si era calata nel ruolo per i film della saga di Avengers.

Natasha Romanoff dovrà combattere con tutte le proprie forze per dimostrare chi davvero è: si tratta soltanto di una spia? Oppure, dietro alle apparenze, si cela qualcosa di più, qualcosa di diverso?

Potremo finalmente scoprirlo, non appena uscirà il nuovo film targato Marvel Studios, in arrivo il 7 luglio nelle sale italiane e dal 9 luglio su Disney+ (visibile anche su Sky Q).



