Scarlett Johansson , Florence Pugh e David Harbour hanno comunicato l’apertura delle prenotazioni per i biglietti della pellicola che farà il suo arrivo sul grande schermo tra pochi giorni.

Dopo una serie di slittamenti a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) che ha drasticamente colpito il mondo della settima arte, la pellicola è ora pronta per il debutto nelle sale cinematografiche del Bel Paese.

Nelle scorse ore il canale YouTube di Marvel Italy ha pubblicato un video con i tre attori per annunciare la possibilità di prenotare i biglietti per il film.

In attesa della distribuzione del film, nei giorni scorsi l’account Instagram di Disney Plus ha aumentato ancora di più la curiosità del pubblico mostrando i character poster ufficiali del film, al momento il post vanta oltre 13.000 like.

A questo punto non resta che attendere ancora un po' per conoscere tutte le nuove avventure della Vedova Nera.