Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 23 giugno. LIVE

Dopo il parere del Cts, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza che permette di non usare in zona bianca la mascherina all'aperto dal 28 giugno. Il provvedimento è valido fino al 31 luglio 2021. Resta l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie perché, spiega Speranza, vanno indossati "quando non si può rispettare il distanziamento" ( quando bisogna indossare la mascherina ).

Via libera al Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano da parte dell'Ure: a fine luglio arriveranno i primi 24,89 miliardi del Recovery fund. Draghi: sfida è attuarlo con onestà. Il sottosegretario alla Salute Costa: "Entro i primi 10 giorni di luglio riapriremo le discoteche". Sull'ipotesi di spostare la finale di Euro 2020 da Londra a Roma, il premier Draghi dice che si adopererà "affinché non si faccia in Paesi con alti contagi". Ma il Regno Unito respinge l'ipotesi. Tutta Italia in zona bianca , tranne la Valle d'Aosta (in giallo). Allarme dell'Oms sui vaccini: molti dei Paesi più poveri che hanno ricevuto i vaccini contro il Covid-19 attraverso l'iniziativa Covax non hanno più dosi per portare avanti la campagna di immunizzazione.