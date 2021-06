2/10 ©Ansa

In Spagna, come riporta l'agenzia Efe, i locali notturni hanno riaperto in diverse regioni. Dal 21 giugno l'orario massimo di chiusura per le discoteche e pub della Comunità di Madrid è alle 3 del mattino, in Catalogna alle 3.30. In altri zone, come alle Baleari e in alcune delle isole Canarie, i locali possono tenere aperto fino alle 2 del mattino nel weekend. L'attività di questi esercizi è però soggetta a restrizioni sanitarie: per esempio, il divieto di ballare in spazi chiusi o l'obbligo di indossare la mascherina

Spagna, dal 26 giugno via le mascherine all'aperto