Covid, 4 ingressi in terapia intensiva in 24 ore: è il dato più basso

Si tratta del livello più basso da quando questo dato viene fornito. Secondo il bollettino del 23 giugno, in tutto le persone in rianimazione sono 344 (-18 rispetto a ieri), mentre i pazienti ricoverati con sintomi sono 2.140 (-149). In Italia nell’ultimo giorno sono stati 951 i nuovi casi di coronavirus, su 198.031 tamponi (ieri 835 casi su 192.882 test). Il tasso di positività è allo 0,48%. Dall'inizio della pandemia, i contagiati sono 4.255.434 e le vittime 127.352 (30 nelle ultime 24 ore)