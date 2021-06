Covid in Italia e nel mondo: ultime notizie del 24 giugno

Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) la variante Delta "entro la fine di agosto rappresenterà il 90%' dei virus in circolazione nell'Unione Europea". Sono 951 i nuovi positivi al Covid registrati ieri, con 30 vittime per un tasso di positivita' allo 0,5%. Solo 4 i nuovi ingressi in terapia intensiva